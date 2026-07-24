Глава Раменского округа вручил ветерану награду «85 лет битве за Москву»
Руководитель муниципалитета Эдуард Малышев навестил труженицу тыла Капиталину Ротину. Ветерану вручили памятный нагрудный знак от мэра Москвы Сергея Собянина.
Капиталина Ивановна встретила войну в 18 лет в родной деревне Нижнее Мячково. Еще совсем юной ей приходилось делать все, чтобы страна выстояла: рыть окопы, работать в колхозе, выращивать урожай и заготавливать сено. После войны стала секретарем, а затем и председателем сельсовета. В дальнейшем посвятила себя развитию родной земли.
Благодаря инициативе и настойчивости Капитолины Ивановны в Нижнем Мячково появились школа, водопровод, газ, магазины и был установлен памятник землякам. В 1948 году она вышла замуж за участника войны Виктора Ротина. Вместе они вырастили двух дочерей. Сегодня ветерана окружают пятеро внуков и девять правнуков, которым она передала свои жизненные ценности.
«Спасибо вам за все, что вы сделали для нашей земли, для нашего округа, для всей страны. Низкий вам поклон!» — сказал глава Раменского округа Эдуард Малышев.