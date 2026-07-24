Глава Раменского округа вручил ветерану награду «85 лет битве за Москву»

Капиталина Ивановна встретила войну в 18 лет в родной деревне Нижнее Мячково. Еще совсем юной ей приходилось делать все, чтобы страна выстояла: рыть окопы, работать в колхозе, выращивать урожай и заготавливать сено. После войны стала секретарем, а затем и председателем сельсовета. В дальнейшем посвятила себя развитию родной земли.

Благодаря инициативе и настойчивости Капитолины Ивановны в Нижнем Мячково появились школа, водопровод, газ, магазины и был установлен памятник землякам. В 1948 году она вышла замуж за участника войны Виктора Ротина. Вместе они вырастили двух дочерей. Сегодня ветерана окружают пятеро внуков и девять правнуков, которым она передала свои жизненные ценности.

«Спасибо вам за все, что вы сделали для нашей земли, для нашего округа, для всей страны. Низкий вам поклон!» — сказал глава Раменского округа Эдуард Малышев.