Глава Раменского округа вручил награды многодетным матерям

Руководитель муниципалитета Эдуард Малышев в торжественной обстановке вручил трем многодетным жительницам Раменского знаки почета «Материнская слава». Эта награда присуждается матерям, которые воспитывают пять и более детей.

Мать семерых детей Татьяна Тебенькова успевает не только поддерживать уют и заботиться о домочадцах, но и заниматься волонтерской деятельностью. Она регулярно помогает участникам специальной военной операции. Муж и дети ей очень гордятся.

У Людмилы Кравцовой шестеро детей. Она призналась, что, когда получала награду, то от переполнявших эмоций чуть не расплакалась — сразу вспомнила бабушку, которая была матерью-героиней. Людмила тоже старается дать детям лучшее и растит будущих чемпионов — четверых лыжников, а самая младшая дочь уже может похвастать успехами в рисовании. Но без надежного плеча мужа было бы трудно, отмечает многодетная мать.

Ирина Сухова успевает окружать заботой восьмерых детей. Это ее первая награда, но она надеется, что не последняя.

Всего в Раменском округе проживает более 5 тысяч многодетных семей. И 18 из них награждены знаком «Материнская слава» Московской области, еще 9 удостоены федеральных наград — орденов и медалей «Родительская слава».