Глава Раменского округа проверил выполнение дорожного ремонта

Дорожные службы Раменского округа ликвидировали ямы у дома 27 на улице Молодежная. Глава Эдуард Малышев проверил качество и темпы работ.

Дорожники уже повсеместно приступили к обновлению дорожного покрытия. Дефекты устраняют с использованием карт. Специалисты применяют современные материалы и технологии, соблюдают все необходимые стандарты качества.

«В округе уже перешли к весенне-летнему содержанию дорог. У нас заключен контракт с городскими службами на проведение ямочного ремонта дворовых и общественных территорий. Дорожные службы ответственно подходят к задаче и выполняют намеченные объемы оперативно. Администрация и наши жители, мы вместе обращаем внимание на участки, где требуется ремонт асфальта. И, соответственно, в кратчайшие сроки их устраняем», — подчеркнул глава Раменского округа Эдуард Малышев.

Ремонт на улице Молодежной проводили литым асфальтом. При этом в администрации подчеркнули, что обращения жителей отрабатываются оперативно — в течение одного дня.