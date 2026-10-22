Глава Раменского округа проверил технику дорожной службы

Самосвалы, тракторы, грейдеры, погрузчики и комбинированные дорожные машины готовы к снегопаду в Раменском. Технике предстоит работа на 1048 километрах муниципальных и 152 километрах областных дорог. Автопарк пополнил шнекоротор, который поможет в три раза быстрее убирать снежные завалы.

На борьбу со снегом этой зимой выйдут порядка 250 сотрудников Раменской дорожной службы. Глава округа проверил подготовку техники и убедился, что в зимний период будет обеспечена бесперебойная работа коммунальных служб.

«Ежегодный осмотр техники — это не просто формальность, это обязательный этап подготовки к зимнему сезону, когда от слаженности работы техники и людей напрямую зависят комфорт и безопасность наших жителей. Мы готовы к любым капризам погоды, ни снегопад, ни гололед не нарушат привычный ритм жизни округа», — сказал Эдуард Малышев.