Глава Раменского округа проверил строительство корпуса гимназии
Долгожданный корпус на 500 мест появится у Раменской гимназии. За ходом работ на стройплощадке лично следит глава муниципалитета Эдуард Малышев.
На объекте работают более 15 человек и 13 единиц техники. Они занимаются разработкой котлована и подготовкой основания под фундаментную плиту.
В новом корпусе гимназии площадью около 5 тысяч квадратных метров разместят учебные кабинеты, административные помещения, большой многофункциональный спортивный зал и современный пищеблок. Проектом предусмотрено строительство дренажной системы с подключением к магистральным линиям. На территории появится многофункциональные спортивные зоны и зоны отдыха, новые фонари и парковочное пространство, дорожно-тропиночная сеть.
«У нас есть четкий график строительно-монтажных работ. Подрядчик на сегодняшний день доложил, что никаких отставаний нет. Я сам лично контролирую все объекты и строительного, и благоустроительного характера, поэтому все идет штатно. Естественно, я буду посещать эти объекты на постоянной основе. Стараемся для того, чтоб нашим жителям, а тем более — нашим детям, было комфортно», — сказал Эдуард Малышев.
Новый школьный корпус строится по госпрограмме Московской области. Здание будет адаптировано под обучение детей с ограниченными возможностями. Открытие запланировано на 1 сентября 2027 года