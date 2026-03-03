Глава Раменского округа проверил строительство корпуса гимназии

Долгожданный корпус на 500 мест появится у Раменской гимназии. За ходом работ на стройплощадке лично следит глава муниципалитета Эдуард Малышев.

На объекте работают более 15 человек и 13 единиц техники. Они занимаются разработкой котлована и подготовкой основания под фундаментную плиту.

В новом корпусе гимназии площадью около 5 тысяч квадратных метров разместят учебные кабинеты, административные помещения, большой многофункциональный спортивный зал и современный пищеблок. Проектом предусмотрено строительство дренажной системы с подключением к магистральным линиям. На территории появится многофункциональные спортивные зоны и зоны отдыха, новые фонари и парковочное пространство, дорожно-тропиночная сеть.