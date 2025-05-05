Глава Раменского округа проверил состояние двора на Крымской улице

Техническое состояние детской площадки и придомовой территории у дома № 5 на Крымской улице проверил глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев. После осмотра он дал несколько поручений.

Ранее жители направили в Центр управления регионом сразу несколько обращений по поводу состояния детской площадки по этому адресу. Сейчас на ней восстановили резиновое покрытие, отремонтировали игровые элементы, привели в надлежащий вид песочницу.

Глава муниципалитета также осмотрел территорию двора. Он поручил профильным специалистам отремонтировать скамейки.

Другие недочеты также зафиксировали, их устранением займутся сотрудники спецорганизаций.

«Сейчас общее состояние территории удовлетворительное. Однако необходимо стремиться к лучшему, поэтому контроль за проведением работ по благоустройству мы продолжим», — добавил Эдуард Малышев.