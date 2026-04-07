Сегодня 13:42 Глава Раменского округа проверил ремонт школы в деревне Морозово

Уже этим летом старая Никитская школа в деревне Морозово станет современным образовательным центром. Капитальный ремонт здания активно продолжается — глава Раменского округа Эдуард Малышев проверил ход выполнения работ.

Ремонт школы, состоящей из двух блоков, выполняется по Народной программе партии «Единая Россия». «Уже внутренняя часть двора сделана, на следующей неделе перейдем к работам по благоустройству территории, вычистим ее. Тут у нас будет новое спортивное ядро. Все идет по графику», — рассказал Эдуард Малышев.

Для учеников во дворе сделают футбольное поле, беговые дорожки и спортивные площадки. В здании полностью заменили инженерные сети, сейчас рабочие меняют кровлю, занимаются отделочными работами, завершают монтаж систем теплоснабжения и ставят новые окна. На объекте задействовано около 80-90 человек и три единицы техники.

После завершения ремонта в Никитской школе обустроят пандусы для маломобильных школьников, установят мебель и современное оборудование. В новом учебном году 560 юных жителей деревни Морозово будут получать знания в комфортных условиях.