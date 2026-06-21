Глава Раменского округа проверил ремонт дороги на улице 2-й Ленинской

На улице отремонтировали два участка общей протяженностью 360 метров и площадью 1385 квадратных метров. Вместо щебня и грунта уложили асфальтобетон, отсыпали обочины.

Эдуард Малышев отметил, что всего в 2026 году в округе отремонтируют 71 дорогу общей протяженностью 53 километра. Уже привели в порядок более 100 километров дорог. Все работы текущего года планируют завершить к августу.

Ветеран боевых действий Антон Пудычев, который живет на этой улице, поблагодарил администрацию за оперативность — он обратился с просьбой, и дорогу сделали за один день. Теперь у жителей есть комфортный заезд к домам. Ремонтные работы на улице 2-й Ленинской завершат до конца июня.