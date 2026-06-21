Глава Раменского округа проверил ремонт дороги на улице 2-й Ленинской
В округе активно продолжаются работы по обновлению автомобильных дорог по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Глава муниципалитета Эдуард Малышев проинспектировал ремонт дорожного участка.
На улице отремонтировали два участка общей протяженностью 360 метров и площадью 1385 квадратных метров. Вместо щебня и грунта уложили асфальтобетон, отсыпали обочины.
Эдуард Малышев отметил, что всего в 2026 году в округе отремонтируют 71 дорогу общей протяженностью 53 километра. Уже привели в порядок более 100 километров дорог. Все работы текущего года планируют завершить к августу.
Ветеран боевых действий Антон Пудычев, который живет на этой улице, поблагодарил администрацию за оперативность — он обратился с просьбой, и дорогу сделали за один день. Теперь у жителей есть комфортный заезд к домам. Ремонтные работы на улице 2-й Ленинской завершат до конца июня.