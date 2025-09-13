Глава Раменского округа проверил ремонт дома культуры в деревне Нестерово

Большая работа по реконструкции спортивного зала была проведена в Доме культуры «Лель» Раменского округа. Глава муниципалитета Эдуард Малышев осмотрел преображенную площадку.

Там обновили полы, стены и потолки, отремонтировали зрительный балкон. Оборудовали новые душевые и туалетные комнаты. Для развития спортивных дисциплин зал оснастили современным боксерским оборудованием.

«Работа проведена важная. На ближайших территориях нет большого спортивного зала. В рамках проекта убрали старое деревянное покрытие, заменили инженерные сети, отремонтировали подсобные помещения. Но главное — сделали новую входную группу и санузлы, что очень важно. От жителей мы получаем положительные отклики и благодарности», — отметил заместитель главы Раменского округа Александр Никитин.

Теперь в Доме культуры «Лель» созданы комфортные условия для спортсменов. Будут работать несколько секций. Порядка 50 человек продолжат заниматья боксом и более 25 — футболом.