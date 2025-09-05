Глава Раменского округа проверил ремонт Дома культуры «Строитель»

Работы запланировали по просьбе жителей. Они неоднократно обращались к администрации с жалобами на состояние культурного объекта, потому что здание старое, оно было построено в 1966 году и нуждалось в серьезном обновлении. Основной проблемой являлась система отопления — зимой в концертном зале было настолько холодно, что зрители были вынуждены смотреть выступления, не снимая верхней одежды.

Строители полностью заменят все инженерные коммуникации: системы отопления, электро- и водоснабжения. В рамках текущего ремонта на объекте задействованы 12 специалистов. Они сделают новую входную группу, адаптированную для людей с ограниченными возможностями передвижения.

Глава округа Эдуард Малышев по итогам осмотра косметического ремонта, принял решение о дополнительном обновлении фасада здания. Эти работы включат в план мероприятий на 2026 год.

Косметический ремонт Дома культур завершат ко Дню народного единства. Жители села Гжель и гости округа 4 ноября смогут посетить концерт в полностью обновленном ДК «Строитель».