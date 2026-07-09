Глава Раменского округа проверил работу водонасосной станции

Глава округа Эдуард Малышев посетил с рабочим визитом один из ключевых объектов системы водоснабжения города — водонасосную станцию. Он проверил ход работ по промывке и дезинфекции резервуара чистой воды.

Скважины с насосами первого и второго подъема, расположенные на территории, обеспечивают подачу воды в закольцованную систему водоснабжения всего города. Специалисты Раменского водоканала провели на объекте комплекс необходимых мероприятий и оценили качество воды. Оно подтверждено лабораторными актами, что является принципиально важным. По словам администрации, такие работы будут проводиться на регулярной основе — это залог того, что в домах жителей будет чистая и безопасная вода.

«Благодарю губернатора Московской области за то, что уделяет этой задаче приоритетное внимание. Поддержка на уровне региона позволяет нам системно решать вопросы жизнеобеспечения и повышать качество жизни в Раменском округе», — сказал Эдуард Малышев.

Эдуард Малышев также проверил котельную в поселке Дружба, которая стала одним из главных узлов теплоснабжения округа. Помимо многоквартирных домов, к ней подключены тр социально значимых объекта.

Возможность реализации масштабных проектов по обновлению оборудования, повышению энергоэффективности и безопасности объектов стало возможным также благодаря поддержке губернатора и системной работе областного правительства. В котельной «Дружба» специалисты проделали большой объем работ. Выполнили модернизацию резервного топливного хозяйства с отказом от мазута и переходом на дизельное топливо, обновление газового оборудования и автоматики безопасности котлов.

Последовательное обновление теплоэнергетической инфраструктуры в Раменском округе продолжится.