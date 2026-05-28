Глава Раменского округа проверил капремонт жилого фонда

Глава Раменского округа Эдуард Малышев лично проверил качество и темпы капитального ремонта жилых домов. Выездное обследование прошло на двух локациях — на улице Коминтерна, дом 17, и на улице Рабочая.

В мероприятии также приняли участие представители управляющей компании и Фонда капитального ремонта Московской области.

Кровля дома № 17 на улице Коминтерна готова на 75 процентов. Холодное водоснабжение, водоотведение и отопление подвала выполнили в полном объеме. Специалисты скоро приступят к ремонту стояков в каждой квартире.

Кровля первого дома на улице Рабочая сделана на 50 процентов. Впереди работы по инженерным системам, ремонт дома продлится до конца лета.

«Обратил особое внимание подрядной организации на необходимость ускорить работы по замене стояков отопления, чтобы уложиться в установленные сроки. Также обсудили координацию этапов», — отметил Эдуард Малышев.

Представители администрации продолжат следить за ходом реализации региональной программы капитального ремонта в округе, чтобы обеспечить качественное выполнение работ в установленные сроки с соблюдением всех норм и минимальным дискомфортом для жителей.