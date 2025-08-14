Глава Раменского округа проверил капремонт в центре «Эврика»

Капитальный ремонт отделения дополнительного образования «Эврика», где занимаются 1200 детей, завершается в Раменском. Ход работ проинспектировал глава муниципального округа Эдуард Малышев.

Строительная бригада, состоящая из более чем 10 специалистов различных профилей, за месяц выполнила масштабный объем работ. Полностью заменили кровлю — демонтировали старый шифер и установили новую металлочерепицу. Провели реконструкцию входной группы с пандусом и добавили большой навес для защиты от осадков.

Фасад здания просушили от излишней влаги и покрыли фактурной штукатуркой. Отремонтировали и укрепили цоколь, устранив все повреждения. Также выполнили благоустройство территории, включая опиловку аварийно опасных веток деревьев.

Все работы планируется завершить до 18 августа, чтобы центр был полностью готов к началу нового учебного года.

Глава Раменского округаЭдуард Малышев отметил, что ремонтные работы во всех 136 образовательных учреждениях округа завершат до 28 августа, обеспечив детям комфортные условия для обучения в обновленных зданиях.