Глава Раменского округа проверил капремонт терапевтического корпуса больницы

На стройплощадке работает большая бригада и техника. Специалисты штукатурят стены, выполняют монолитные работы, заливают новые плиты перекрытия, а также утепляют фасад.

«Фасад оформим как на родильном доме, в такой же цветовой гамме. Для его устройства применим тоже керамогранит и композитные панели», — рассказал главный инженер генподрядной организации Рим Сабиров.

Глава Раменского округа Эдуард Малышев проверил, как проходят работы.

«Здание площадью больше пяти тысяч квадратных метров. На стройплощадке трудятся свыше сотни человек. Специалисты уже приступили к отделочным работам», — отметил руководитель муниципалитета.

Эдуард Малышев также добавил, что капитальный ремонт терапевтического корпуса Раменской больницы планируют завершить до конца 2025 года.