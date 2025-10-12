Глава Раменского округа проверил качество ремонта терапевтического корпуса больницы
Руководитель муниципалитета Эдуард Малышев лично контролирует проведение капитального ремонта терапевтического корпуса Раменской больницы. Вместе с подрядчиком и заместителем главного врача медучреждения он осмотрел здание. Комиссия оценила качество и скорость работ.
По словам Эдуарда Малышева, с его последнего визита строители сделали многое.
«Но 70% завершили фасадные работы, кровлю полностью обновили. Сейчас строители приступили к отделочным работам. Я уже обратил внимание, что на втором и третьем этажах проводят работы по плиточному покрытию. Санузлы практически в финальной стадии готовности. К декабрю мы планируем завершить все работы», — рассказал руководитель муниципалитета.
Он также отметил, что работы на объекте проводят параллельно. Там трудятся 150 человек, для ремонта задействовали пять машин спецтехники.
«Тепловой контур у нас полностью закрыт. Все оконные блоки, все дверные проемы закрыли, кровлю утеплили. Теплопотерь не будет. Через неделю ожидаем поставку блочного теплового пункта», — отметил главный инженер генподрядной организации Рим Сабиров.
Он добавил, что территорию уже начали благоустраивать.
«Где необходимо — заасфальтируют, уберут сухостои, а весной планируют провести озеленение. Все жители и сотрудники с нетерпением ждут, когда корпус откроет свои двери», — сказал Рим Сабиров.
Терапевтический корпус Раменской больницы стал для заместителя главного врача по медицинской части Елены Шатовой родным. И такие перемены не могут ее не радовать.
«Свою трудовую деятельность я начала именно в терапевтическом корпусе Раменской больницы. Я тогда была юной девушкой. Поэтому очень здорово что корпус наконец-то обновят, что к концу года мы ожидаем окончание всех ремонтных работ», — поделилась Елена Шатова.
Открыть терапевтический корпус планируют в начале 2026 года. Он будет многопрофильным. Останутся отделения, которые там функционировали: неврология, гастроэнтерология, кардиология, терапия и другие. Все современные стандарты учтут и возможностей для эффективного лечения пациентов станет больше.