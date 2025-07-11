Глава Раменского округа проверил качество ремонта дорог

Работы по ремонту дорог активно ведутся в Раменском округе. Руководитель муниципалитета Эдуард Малышев проехал за рулем автомобиля по новым трассам и узнал у местных жителей, всем ли они довольны.

Еще месяц назад жители села Михайловская Слобода обходили ямы, мечтая о новой дороге. А теперь многодетная мать Надежда Апарина радуется, что ребенок катается на велосипеде.

«Дорога была довольно разбитая, и у ребенка совсем не получалось кататься на велосипеде, тут были какие-то ямы, камни. Сейчас дорогу сделали ровную, и буквально вот вчера мы с ним вышли, и у него получилось кататься, поэтому очень нравится», — поделилась жительница села.