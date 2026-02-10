Сегодня 15:29 Глава Раменского округа проверил ход уборки снега 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации Раменского муниципального округа Подмосковье

Эдуард Малышев проинспектировал работу территориального управления «Гжель». На этой территории задействованы 15 единиц снегоуборочной техники и 40 дворников.

В ходе проверки глава округа сообщил, что лично контролирует ситуацию в каждом территориальном управлении, включая отдаленные населенные пункты и городскую черту. Он пообещал, что в течение ближайших двух дней будет полностью приведена в порядок вся улично-дорожная сеть, включая тротуары, на которые поступает много жалоб от жителей.

Начальник управления «Гжель» Нина Ширенина доложила, что в настоящее время ведутся работы по расширению дорог, очистке детских и спортивных площадок, а также организован вывоз снега на специально отведенные свалки. Она отметила, что подрядная организация работает хорошо, а контроль со стороны управления осуществляется ежедневно.

По итогам проверки было отмечено, что территория содержится в нормативном состоянии. Подобные инспекции будут продолжены для обеспечения комфорта и безопасности жителей округа в зимний период.