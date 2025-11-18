Глава Раменского округа проверил благоустройство набережной Борисоглебского озера

В Раменском кипит работа по комплексному благоустройству набережной Борисоглебского озера в парке. Руководитель муниципалитета Эдуард Малышев лично проверил, как идут дела.

Специалисты уже закончили монтаж смотровой площадки и городского балкона, а теперь укладывают настилы покрытия.

«Работы идут достаточно активно, даже быстрее, чем мы планировали. На этой набережной будет устроено четыре зоны отдыха, четыре локации, зона для комфортного пребывания, так называемый чилаунд, зона, где люди могут отдохнуть под солнцем, будет отдельная ротонда, где люди могут расписаться в день свадьбы», — рассказал Эдуард Малышев.