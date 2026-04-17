Глава Раменского округа проверил благоустройство лесопарков

Благоустройство лесопарковых зон «Восьмидорожье» и «Зверинец» продолжается в Раменском округе. Руководитель муниципалитета Эдуард Малышев побывал на объектах и проинспектировал ход работ.

После благоустройства лесопарки «Восьмидорожье» и «Зверинец» превратят в гармоничное пространство для активного или спокойного отдыха на природе. Появятся дорожки для неспешных прогулок, зоны для пикника с семьей, детские и спортивные площадки.

«Работы ведутся достаточно активно. В настоящий момент мы убираем весь валежник в парке „Восьмидорожье“ Существующие деревья при этом сохраняются. Я думаю, что к ноябрю мы все работы выполним, и для наших жителей будет комфортная зона для отдыха», — рассказал Эдуард Малышев.