Глава Раменского округа проверил благоустройство лесопарков
Благоустройство лесопарковых зон «Восьмидорожье» и «Зверинец» продолжается в Раменском округе. Руководитель муниципалитета Эдуард Малышев побывал на объектах и проинспектировал ход работ.
После благоустройства лесопарки «Восьмидорожье» и «Зверинец» превратят в гармоничное пространство для активного или спокойного отдыха на природе. Появятся дорожки для неспешных прогулок, зоны для пикника с семьей, детские и спортивные площадки.
«Работы ведутся достаточно активно. В настоящий момент мы убираем весь валежник в парке „Восьмидорожье“ Существующие деревья при этом сохраняются. Я думаю, что к ноябрю мы все работы выполним, и для наших жителей будет комфортная зона для отдыха», — рассказал Эдуард Малышев.
К земляным работам приступили и на территории так называемого котлована. Сейчас специалисты занимаются устройством и разработкой грунта, расчисткой территории. По планам уже осенью здесь появится новая зона отдыха. Также не забудут о парковках. А еще обещают добавить много зелени: яркие клумбы, молодые деревья и кустарники.
На территория бывшей княжеской усадьбы «Раменское» сохранят историю и добавят современного уюта. Все работы ведутся в рамках программы «Комфортная городская среда».