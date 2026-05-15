Глава Раменского округа проверил благоустройство дворов

Глава Раменского округа Эдуард Малышев проинспектировал ремонт дворовых территорий, который стартовал сразу на нескольких участках. Работы начались в рамках программы губернатора Московской области.

В администрации округа подчеркнули, что именно обращения жителей помогли определить участки, нуждавшиеся в первоочередном преображении. Запланированы масштабные работы на улице Высоковольтная. У дома № 20 заменят покрытие на площади 250 квадратных метров и установят 25 метров нового бордюра. У дома № 22 обновят свыше 1800 квадратных метров покрытия и восстановят асфальт вдоль тротуаров.

«Жители попросили восстановить тротуарное покрытие на улице Высоковольтная. Плитка рассыпалась, поэтому все начали менять, скоро здесь всем будет комфортно», — отметил Эдуард Малышев.

Эдуард Малышев также проверил комплексное благоустройство дворовых территорий в поселке Быково. На улице Аэропортовской подрядчики установят дорожный и садовый бордюрный камень, заменят асфальт на пешеходных дорожках и тротуарах, а также улучшат покрытие на парковочных зонах. Все работы планируется завершить до конца августа.