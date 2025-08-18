Глава Раменского округа проверил благоустройство двора на Центральной улице

Комплексное благоустройство двора проходит у дома № 6 на Центральной улице в Раменском. Работы здесь практически завершили.

Специалисты уже установили бортовой камень, устранили ямы на дорогах. Они провели ремонт тротуаров и обновили асфальт на парковке.

«Территория двора была совсем не ухожена, здесь не было асфальта, парковочного пространства, не было нормальных условий для того, чтобы жители могли передвигаться. Поэтому в этом году в рамках комплексного благоустройства дворовых территорий мы привели этот двор в порядок», — добавил начальник Управления содержания территорий Раменского округа Сергей Швага.

Ход работ проверил глава Раменского округа Эдуард Малышев.

«Благоустройство выполнено в полном объеме, однако я выявил ряд замечаний, которые необходимо устранить в ближайшее время. И к 1 сентября приступить к устранению этих замечаний и в полном комплексе завершить работы по благоустройству данной территории», — сказал Эдуард Малышев.