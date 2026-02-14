Глава Раменского округа провел встречу с врачами по вопросам соцподдержки

Эдуард Малышев посетил Раменскую больницу для разговора с молодыми специалистами в рамках проекта «Здравчас». Участники делились мнением и предложениями по улучшению работы медицинских учреждений.

Как отметил глава округа, ключ к развитию здравоохранения — в подготовке и поддержке высококвалифицированных кадров. Он подчеркнул, что важно не только строить новые учреждения, но и создавать условия, чтобы медики хотели работать и оставаться в Раменском.

Заместитель главного врача по кадрам Раменской больницы Сергей Бахрушев рассказал о действующих мерах поддержки. Среди них — социальная и бюджетная ипотека, программа «Земский доктор», предоставление земельных участков под строительство, компенсация найма жилья и частичная оплата занятий фитнесом. Также молодым специалистам помогают с устройством детей в детские сады и школы.

По словам председателя молодежного совета при профсоюзе, врача-эпидемиолога Егора Кузьминова, не менее важна адаптация в коллективе. Для этого в больнице проводят праздники, конкурсы и неформальные встречи, где новички могут познакомиться с коллегами из других отделений и найти друзей. Молодые врачи тоже высказали свои предложения, на основе которых будет сформирован план с конкретными сроками реализации.

Только за 2025 год в Раменскую больницу удалось привлечь 87 врачей и 137 сотрудников среднего медицинского персонала.