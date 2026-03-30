Глава Раменского округа провел встречу с сотрудниками учреждений культуры

В Раменском округе прошла встреча главы муниципалитета с сотрудниками культурной сферы. Мероприятие провели во Дворце культуры имени Воровского, ключевыми темами стали развитие и актуальные вопросы отрасли.

Эдуард Малышев вместе с заместителями и профильными специалистами обсудил с работниками культуры планы по ремонту и модернизации учреждений, обновление материально-технической базы, поддержку творческих коллективов, реализацию новых культурных проектов, а также меры социальной поддержки. Участники встречи поделились своими идеями и инициативами.

«Работники культуры — это люди, которые создают атмосферу нашего округа, сохраняют традиции и вдохновляют жителей на творчество. Их профессионализм и энтузиазм — основа культурного развития территории. Наша задача — обеспечить им достойные условия труда и возможности для реализации самых смелых идей», — подчеркнул Эдуард Малышев.

По итогам обсуждений приняли решения о дополнительной поддержке молодых специалистов, проведении семинаров и мастер-классов от ведущих экспертов отрасли, а также о работе с молодежью.