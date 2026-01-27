Глава Раменского округа поздравил со 100-летием ветерана войны

Житель села Родники Николай Сиротинский отметил свой вековой юбилей. На день рождения к ветерану Великой Отечественной войны приехал руководитель муниципалитета Эдуард Малышев.

Глава Раменского округа поздравил Николая Васильевича и вручил подарки, среди которых и газовая плита. Ветеран загадал желание, задул свечи на праздничном торте и поделился своими воспоминаниями.

Николай Сиротинский родился 23 января 1926 года в Тамбовской области. Воевал на 3-м Белорусском фронте. Награжден медалями «За отвагу», «За Победу над Германией», «За взятие Кенигсберга». Каждая из них — история подвига и безграничной любви к Родине.

День Победы солдат встретил в Берлине, но не спешил снимать форму — продолжил службу до 1953 года. Николай Васильевич уверен, что здоровый образ жизни и спорт — это путь к долголетию.

«Не пил, не курил, спортом занимался. Штангу толкал. Врачей много приходило, все обследовали, сердце — хоть в космос, и по сей день не жалуюсь», — рассказал юбиляр.

Помимо спорта, Николай Васильевич всю свою жизнь любит слушать музыку. Поэтому близкие на день рождения приготовили сюрприз — песню о нем и его подвигах.