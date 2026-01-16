Глава Раменского округа поздравил родителей первых новорожденных 2026 года

Одной из самых трогательных традиций Раменского округа стало поздравление родителей первых десяти детей, родившихся в 2026 году. На свет в первые дни января появились шесть девочек и четыре мальчика.

Глава округа Эдуард Малышев лично поздравил семьи с прибавлением. «Самое главное для малышей — это ваша любовь и забота. Я сам отец двух детей, и это прекрасно понимаю. Когда они окружены любовью и заботой, у них все всегда получается. Спасибо вам за то, что дарите жизнь и продолжаете славные традиции нашего народа. Вы — будущее Раменского муниципального округа», — сказал руководитель муниципалитета.

Одной из первых появилась на свет в Раменском роддоме Любовь Егорова. Родители Анастасия и Максим рассказали, что вторая дочь решила прийти раньше запланированной даты, но все ее с нетерпением ждали.

А вот Артем Бабаян для своих мамы и папы стал сюрпризом. Только дочь точно знала, что у нее появится младший брат. Теперь семья стала многодетной. Татьяна Бабаян отметила что в Раменском роддоме ее постоянно окружали заботой.