Глава Раменского округа посетил выставку о развитии здравоохранения

Экспозиция была расположена на Аллее героев. На стендах показаны успехи Раменской больницы.

Руководитель муниципалитета Эдуард Малышев и главный врач Сергей Маркитан ознакомились с уникальной выставкой, которая представляет собой летопись становления медицинской службы округа. В составе экспозиции собраны уникальные исторические факты, архивные и современные фотографии, а также портреты представителей знаменитых местных медицинских династий, передающих профессиональный опыт из поколения в поколение.

Раменская больница является передовым многофункциональным учреждением. Если ранее преобладали классические полостные операции, то сегодня около 60 процентов медицинских вмешательств выполняются с применением малоинвазивных методов. Использование высокотехнологичного оборудования позволило существенно ускорить процесс реабилитации пациентов и в пять раз сократить средние сроки их пребывания на стационарном лечении.

«Поддержка сферы здравоохранения и создание комфортных условий для работы медицинского персонала остаются безусловными приоритетами для администрации округа. Работа по повышению качества и доступности медицинской помощи будет продолжена в постоянном режиме», — отметил глава округа Эдуард Малышев.