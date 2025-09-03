Глава Раменского округа посетил строящийся центр производства спорторужия

Центр производства спортивного оружия и патронов «Тактические снайперские системы» построят на территории Раменского муниципального округа. Уникальный объект будет реализован, благодаря поддержке Фонда развития промышленности Московской области. Глава округа Эдурд Малышев осмотрел производство и проверил ход работ.

Инвестор и акционер проекта, Владимир Гребенюк, лично провел экскурсию по будущему комплексу. В центре обустроят два закрытых тира на 100 и 25 метров, современный учебный центр на 14 человек, оружейный магазин и цех, где будет осуществляться производство оружия и патронов.

Планируется полный цикл производства — от разработки до реализации готовой продукции, что позволит создать новые рабочие места и укрепить экономику округа.

Владимир также показал мастерские, где компания начинала свой путь. Благодаря ручному труду и вере в свою идею, создавались первые образцы продукции. Сегодня сменные стволы и винтовки, произведённые «Тактическими снайперскими системами», занимают призовые места на соревнованиях по высокоточной стрельбе и успешно выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции.

Открытие центра планируется к лету следующего года.