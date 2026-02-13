Глава Раменского округа посетил предприятие по выращиванию медицинских пиявок

В Раменском округе почти 90 лет выращивают медицинских пиявок — производство мирового уровня посетил глава муниципалитета. Международный центр медицинской пиявки, расположенный в округе, является уникальным предприятием, где можно проследить полный цикл роста этих «живых лекарств» — от крошечных коконов до взрослых особей, готовых к лечебному применению.

Как рассказала генеральный директор центра Елена Титова, производство позволяет увидеть все стадии выращивания медицинской пиявки, вплоть до потомства. Каждый производственный участок вмещает тысячи банок с особями. Сотрудники называют пиявок «скорой помощью в доме»: здесь их кормят всего раз в 90 дней. «Только голодная пиявка считается полноценным фармацевтическим средством. Минимум три месяца она должна поголодать», — пояснили специалисты.

В ходе визита глава Раменского округа Эдуард Малышев ознакомился с процессом разведения. Ему продемонстрировали, как пиявки откладывают коконы в закрытых помещениях в банках со специальным грунтом, а также уникальные кадры рождения детенышей. Участники экскурсии приняли участие во вскрытии одного из коконов. По словам сотрудников, каждый из них выращивает около 110 тысяч особей в год.

Полный цикл развития пиявки на производстве занимает девять месяцев, после чего следует обязательный трехмесячный период голодания. В природе эти существа живут до семи-девяти лет, однако на предприятии их жизненный цикл укладывается в год: «Она должна вырасти, отголодаться и уйти по своему назначению», — пояснили технологи.

Помимо выращивания, центр занимается разработкой лечебной косметики. Продукция предприятия востребована не только в Раменском округе, но и далеко за его пределами. Пиявочная терапия, по мнению специалистов, эффективно борется с тромбами, отеками, болевым синдромом, усталостью и оказывает омолаживающее действие.