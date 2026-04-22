Глава Раменского округа посетил открытие подземного перехода в Удельной

В поселке Удельная Раменского округа открыли новый подземный переход, соединяющий Южный проспект и улицу Интернациональную. Тоннель построили в рамках развития Московских центральных диаметров — МЦД-3, работы велись на протяжении года.

Переход протяженностью 50 метров оборудован потолками с освещением и полностью адаптирован для маломобильных граждан. Строители установили поручни, перила и пандусы, а возле перехода обустроили пешеходную зону и остановочный пункт для автобусов. Теперь жители смогут безопасно пересекать железнодорожные пути.

«Искренняя благодарность строителям и инженерам, которые вложили силы и профессионализм в этот проект, Министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области за поддержку и координацию», — сказал глава округа Эдуард Малышев.

Проект реализован при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.