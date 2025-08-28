Глава Раменского округа посетил областной центр управления комплексом ЖКХ

Глава Раменского округа Эдуард Малышев посетил Региональный центр управления ЖКХ в Красногорске и ознакомился с работой новой системы, призванной сделать жилищно‑коммунальную сферу Московской области «как в умном доме» — четкой, прозрачной и оперативной. Трансформация ЖКХ проводится по инициативе губернатора Андрея Воробьева с внедрением современных технологий и цифровизацией инфраструктуры.

«Сейчас идет активная подготовка всех муниципалитетов к осенне‑зимнему периоду», — отметил Эдуард Малышев. По его словам, цифровизация сетей Раменского муниципального округа дает возможность видеть любую аварийную ситуацию в реальном времени.

Центр объединяет на одной площадке региональные организации и ведомства, в том числе Министерство жилищно‑коммунального хозяйства Московской области и Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья. Он работает в круглосуточном режиме и позволяет быстро эскалировать и решать как аварийные, так и штатные ситуации в муниципалитетах.

Раменский округ уже интегрируется в современную систему: ключевые объекты ресурсоснабжения подключены к ней и используют преимущества новых технологий. Сотрудники Раменской теплосети подтверждают, что основная часть котельных уже подключена, и диспетчеры в реальном времени отслеживают температуру и давление.

Водоканал также отмечает улучшения. По словам заместителя гендиректора Раменского водоканала Олега Морозова на водонасосных станциях устанавливают датчики телеметрии, которые контролируют процесс подъема ресурса и его подачу в сеть.

Пока в тестовом режиме работают две станции, но в ближайшее время планируется подключить все остальные. Помимо телеметрии, внедряется и видеонаблюдение: при некоторых сбоях оператор сможет дистанционно перезапустить станцию, а при необходимости направить инженеров на место.

Преимущества новой системы для жителей очевидны: повысится скорость реагирования на аварии, улучшится мониторинг потребления, а также будет проще обнаруживать засоры и протечки. Новые технологии призваны обеспечить более эффективную и оперативную работу ЖКХ, чтобы осенне‑зимний период прошёл комфортнее для населения.