Глава Раменского округа поддержал проект «Благотворительные елки»

Новогодняя елка для детей прошла в спортивном комплексе «Борисоглебский» в Раменском. Глава округа Эдуард Малышев тоже пришел на праздник, поддержал проект и поздравил детей.

Юным гостям показали новогодний спектакль от артистов молодежного театра. Постановку готовили с учетом особенностей здоровья зрителей. Также организаторы провели игровую программу, фотосессию со сказочными героями. Каждому участнику достался сладкий подарок.

«Искренне верю, что этот праздник привнес много радости, улыбок и волшебства в жизнь наших маленьких героев!» — поделился Эдуард Малышев.

Он также выразил глубокую признательность команде Раменского молодежного центра за их самоотверженный труд и искреннее стремление сделать мир добрее. Было отмечено, что благодаря усилиям каждого, кто помогал в организации события, удалось создать атмосферу заботы и душевного тепла.