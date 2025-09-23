Глава Раменского округа оценил обновленный Дворец культуры «Родники»
Очередные ремонтные работы недавно завершили в учреждении культуры. Их качество проверил руководитель муниципалитета Эдуард Малышев.
Дворец культуры «Родники» — не только место, где проходят концерты и мероприятия, но центр притяжения творческих людей самого разного возраста. Здесь развивают свои таланты представители всех поколений, и каждый находит занятие по душе.
«У нас 28 клубных формирований, в них занимаются 840 человек, дети и взрослые», — рассказала директор «Родников» Людмила Маматова.
Чтобы жителям Раменского округа было комфортно проводить время во Дворце культуры, его постоянно обновляют. В этом году отремонтировали входную группу, ступени, заменили окна в холле, в концертном зале уложили новый пол и покрасили стены, а также поменяли светильники на более современные.
После осмотра преобразований глава Раменского округа посетил репетицию творческого коллектива, который выступит во Дворце культуры «Родники» 2 октября на концерте, приуроченном ко Дню пожилого человека.