Глава Раменского округа оценил обновленный Дворец культуры «Родники»

Очередные ремонтные работы недавно завершили в учреждении культуры. Их качество проверил руководитель муниципалитета Эдуард Малышев.

Дворец культуры «Родники» — не только место, где проходят концерты и мероприятия, но центр притяжения творческих людей самого разного возраста. Здесь развивают свои таланты представители всех поколений, и каждый находит занятие по душе.

«У нас 28 клубных формирований, в них занимаются 840 человек, дети и взрослые», — рассказала директор «Родников» Людмила Маматова.