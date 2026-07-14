Глава Раменского округа оценил новый тротуар в селе Заворово
Интенсивная работа по благоустройству территорий не прекращается в Раменском округе, в том числе в отдаленных населенных пунктах. Глава округа Эдуард Малышев посетил село Заворово и проверил, как привели в порядок народную тропу.
В селе обустроили пешеходные дорожки, они стали удобными и безопасными для каждого жителя.
«Ходить стало намного удобнее. Теперь мы экономим время. В любую погоду мы можем пройти не только на кладбище, но и в магазин», — поделилась жительница Заворова Кира Аргамакова.
Эдуард Малышев также оценил темпы ремонта дома культуры «Заря». Все работы должны закончить до конца лета. Учреждение является филиалом ДК «Лель» и славится разнообразными программами для любителей творчества. Поэтому обновления ждут все — и культработники, и местные жители.
Работы по развитию сельских территорий идут комплексно. В селе Заворово также провели модернизацию электросетей, повысив надежность и эффективность электроснабжения для жителей нескольких населенных пунктов.
Повышение уровня комфорта от города до села продолжится. Вектор развития Раменского округа задают сами жители.