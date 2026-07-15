Глава Раменского округа оценил новую дорогу в деревне Нестерово

Более километра новой дороги появилось сразу на двух участках на улицах 1-го и 17-го проездов в деревне Нестерово. Качество работ лично проверил глава Раменского округа Эдуард Малышев.

Подрядчики уложили свежий асфальт, выровняли основание дороги и укрепили обочины щебнем. Новый уровень комфорта уже оценили и местные жители — теперь путь стал удобнее и для пешеходов, и для водителей.

«Дорога вся разбитая была, постоянно лужи, грязь. Дороги — это самое главное, потому что мы каждый день по ним на работу ходим, детишки в садик ездят. А вот сейчас мы живем, как в городе», — сказала жительница деревни Лариса Моисеева.

А для юных жителей Нестерова обновляют детскую площадку. На Советской улице возле дома № 17 почти готово игровое пространство площадью 150 квадратных метров. Тут появятся новые качели, балансир и качалка на пружине, а также спортивная зона. Вместе с детской площадкой комплексно благоустраивают и весь двор вокруг.