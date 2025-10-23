Глава Раменского округа оценил качество новой дороги в селе Строкино
Ремонтные работы завершились на Школьной улице. Подрядчики отремонтировали дорогу по просьбам жителей.
Специалисты полностью восстановили проезжую часть. Обновили асфальтное покрытие, а также нарисовали разметку и поставили дорожные знаки.
Отремонтированный участок проинспектировал глава Раменского округа Эдуард Малышев. Он отметил, что в селе Строкино теперь улучшены условия как для автомобильного движения, так и для пешеходов. Однако в ходе осмотра руководитель муниципалитета выявил ряд замечаний в части покоса травы вдоль дороги, которые устранят в срок до конца недели.
По словам Эдуарда Малышева, обновленное дорожное покрытие обеспечило более безопасное и комфортное передвижение по селу.
«В следующем году мы планируем нарастить количество ремонтируемых дорог», — сообщил глава Раменского округа.