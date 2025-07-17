Глава Раменского округа оценил благоустройство Дергаевской улицы

Комплексное обновление дворовых территорий продолжается в муниципалитете. Глава округа Эдуард Малышев побывал на Дергаевской улице и оценил ход и качество отремонтированной автодороги.

Скоро здесь появятся обновленная проезжая часть и парковки, комфортные пешеходные дорожки и аккуратные газоны у домов. Во дворе установят лавочки, урны и новые контейнерные площадки. Жители улицы смогут любоваться этими переменами каждый день.

«Осталось в районе домов № 12, 14, 16, 26 установить новый бортовой камень и обустроить парковочное пространство. Когда работы будут завершены, естественно, надо будет сделать проект организации дорожного движения и нанесения дорожной разметки для удобства жителей», — рассказал директор МБУ «Содержание и благоустройство» Антон Белоусов.

Общая площадь территории, которую приводят в порядок, составляет более 12 тысяч квадратных метров. Подрядная организация старается завершить работы в срок, в начале августа, но при этом не забывает о качестве. Также в ближайшее время преобразятся улицы Тракторная и Гурьева.