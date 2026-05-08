Глава Раменского округа навестил ветеранов Великой Отечественной войны

Первой поздравления приняла Нина Александровна Барышникова. В этом году ей исполнится 102 года. Война застала ее 15-летней девочкой в блокадном Ленинграде. Нина Александровна работала на заводе «Пирометр», приближала Победу в тылу, пережив голод и потерю почти всей семьи. В 1942 году она была эвакуирована в Раменское, где более 40 лет посвятила работе в приборостроительном конструкторском бюро. Нина Александровна — почетный житель города, награждена медалями «За оборону Ленинграда» и «За доблестный труд».

Глава округа также навестил Антонину Ивановну Жаренникову. В годы войны она самоотверженно трудилась на деревообрабатывающем комбинате в Тверской области, а позже многие годы проработала в лаборатории Раменского приборостроительного завода.

«В преддверии Дня Победы я с глубоким уважением и благодарностью посетил двух удивительных женщин — наших ветеранов. Их судьбы — живая история нашей страны, пример невероятной силы духа и жизнелюбия», — сказал Эдуард Малышев.

Музыкальная программа «Парад у дома ветерана» была организована помимо личных поздравлений. Прямо под окнами героев прозвучали фронтовые песни и торжественные марши. Судьбы ветеранов стали важным ориентиром для патриотического воспитания молодежи Раменского округа.