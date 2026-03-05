Глава Раменского округа наградил хоккеистов

Эдуард Малышев вручил спортсменам медали и благодарственные письма. Он поблагодарил ребят за высокие результаты.

Хоккейные команды «Раменское» на третьем этапе Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» в дивизионе «Центральный» достигли несколько побед.

Команда 2009–2010 года рождения под руководством тренера Тимофеева Дмитрия Петровича завоевала первое место на соревнованиях «Золотая шайба». Матчи проходили с первого по восьмое февраля в Нижегородской области. Теперь спортсмены отправятся на суперфинал турнира.

Тренер Раков Валерий Владимирович привел команду 2011–2012 года рождения к серебряным медалям. Юные спортсмены показали свое мастерство на соревнованиях с девятого по шестнадцатое февраля. Они провели серию беспроигрышных игр, уступив лишь в финале.

Команда 2015–2016 года рождения с тренером Зилиным Никитой Александровичем также стали серебряными призерами.



Глава Раменского округа вручил спортсменам и тренерам медали и благодарственные письма на торжественной церемонии награждения.

«Особо хочу отметить, что все три команды в этом сезоне стали победителями соревнований Московской области по хоккею среди коллективов физической культуры и победителями второго этапа Всероссийских соревнований юных хоккеистов „Золотая шайба“, это высокие достижения. Вы — гордость Раменского округа! Желаю вам дальнейших побед. Вперед к новым вершинам!», — отметил Эдуард Малышев глава Раменского округа.