Глава Раменского округа Эдуард Малышев проверил обновленные детские площадки

Жители Солнечной улицы рады переменам. На площадке установили игровой комплекс, качалку на пружине, качели с одним подвесом на деревянных стойках, парковый диван, урну и информационный стенд. Такие же обновления затронули и детскую игровую зону на улице Первомайская. Особенно порадовали главу округа преображения на улице Горячева. Там появились и спортивная зона, и балансиры, и места для отдыха родителей.

Отметим, что обновления ждут еще две детские площадки в поселке Спартак.

Выбор адресов для ремонта сделали неслучайно: в первую очередь выбрали те объекты, где оборудование устарело. Что же касается округа в целом, в этом году запланировали реконструкцию более 40 площадок– от небольших дворовых до крупных игровых зон. Все работы планируют выполнить к 1 сентября.