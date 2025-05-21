Глава Раменского округа Эдуард Малышев наградил юных спортсменов за успехи

В Раменском состоялась торжественная церемония награждения юных спортсменов, которые достигли выдающихся результатов. Глава муниципалитета Эдуард Малышев отметил боксеров, каратистов, автогонщиков и гимнастов.

Так, на церемонии наградили кандидата в мастера спорта по боксу, воспитанника спортшколы «Олимп Раменское». Матвея Полячкина. Тренер юноши Евгений Запруднов рассказал, что в новом физкультурно-оздоровительном комплексе на улице Махова откроют первый в Раменском специализированный зал для занятий боксом.

Достижения в карате Алексея и Александра Данаджи также отметили на торжественной церемонии. Ребята подчеркнули, что японское боевое искусство помогает им развиваться не только физически, но и духовно.

Еще одному спортсмену, гонщику Даниилу Бутыльченко из команды Prima Racing МСК тоже вручили благодарственное письмо. Юноша мечтает стать участником «Формулы-4». Мама Даниила, Анастасия Бутыльченко, преподает художественную гимнастику в спортивной школе «Пионер». Ее воспитанницы Полина Токарева и Татьяна Шахова проходят отбор в сборную Подмосковья и выступают на всероссийских соревнованиях.

Глава Раменского Эдуард Малышев пожелал спортсменам новых побед и наград.