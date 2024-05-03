Глава Раменского городского округа Ханин ушел в отставку | 360°

03 мая 2024, 18:27
Глава Раменского городского округа Ханин ушел в отставку
Глава Раменского городского округа Николай Ханин сложил полномочия по собственному желанию. Об этом сообщили в Министерстве территориальной политики Московской области.
Как пояснили в ведомстве, по решению окружного Совета депутатов исполнять обязанности главы городского округа будет первый заместитель главы Эдуард Малышев.
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Ранее Малышев работал в должности заместителя главы городского округа Люберцы и отвечал за вопросы строительства, архитектуры и градостроительства.
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