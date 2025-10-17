Глава Пушкинского проверил ремонт котельной «Заводская» в Ивантеевке

Глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов проверил ремонтные работы на котельной «Заводская» в Ивантеевке. Предприятие построили в 1966 году. Здесь установлены шесть котлов, которые находятся в разной степени готовности.

Котельная обеспечивает теплом дома, которые раньше получали ресурс от котельных на Студенческом проезде и на улице Оранжерейная.

«Эти котельные сейчас также капитально ремонтируются. Того оборудования, которое находится здесь, вполне достаточно, чтобы мы могли уверенно проходить отопительный период до определенного понижения температур. До конца октября мы планируем ввести в эксплуатацию еще один котел и, в конечном итоге, это даст нам уверенность в прохождении предстоящего отопительного сезона и обеспечит бесперебойную подачу теплоносителя в многоквартирные дома», — отметил Максим Красноцветов.

Глава округа отметил оперативность персонала, который активно занят в строительно-монтажных работах.