Глава Пушкинского проверил капитальный ремонт детского сада в Зверосовхозе

Здание построили в 1966 году. После капитального ремонта на двух этажах расположились шесть групп, актовый зал и современный пищеблок полного цикла. Помимо этого, закупили мебель и обновили оборудование, чтобы создать комфортные условия для воспитанников и персонала.

«Ремонт закончен. Он проведен качественно, убедился в этом лично. Оценили работу пищеблока: все вкусно, хорошо, чисто. Мы последовательно работаем над улучшением образовательной инфраструктуры и благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева ежегодно проводим ремонт школ и детских садов. Наша цель — обеспечить детям современные, комфортные и безопасные условия для развития», — отметил глава округа Пушкинский Максим Красноцветов.

Осталось обустроить дорогу и тротуар, ведущий к многоквартирному дому. В 2026 году планируют капитально отремонтировать еще два детских сада: на улице Богданова в Ивантеевке и на 3-м Акуловском проезде в Пушкино.