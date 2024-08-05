Московский проспект отремонтировали в Пушкино

Обход начался с Вокзальной площади. Там построили круговое движение, нанесли новую разметку и установили камеры видеонаблюдения.

«Участки, где работы завершены, сразу будут отсыпаны грунтом и засеяны газоном. Сейчас с целью обеспечения безопасности проводится поэтапный запуск светофорных узлов. Всего их пять, два уже в работе. После запуска всех узлов будет проведена настройка и анализ пропускной способности», — поделился Красноцветов.

Глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов поручил ответственным службам привести в порядок рекламные конструкции. Также на встрече обсудили создание единого архитектурного облика на улицах города. Важно, чтобы все фасады, указатели и рекламные конструкции были приведены к единому знаменателю. Так, на 2025 запланированы работы по обновлению внешнего вида жилых жомов вдоль Московского проспекта.

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