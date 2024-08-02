Глава Пушкинского проверил ход ремонта спортивного комплекса в округе

Спортивный комплекс в Пушкинском отремонтируют к сентябрю. Здесь появятся современное футбольное поле, комфортабельные трибуны и новые площадки. Ход работ оценили глава округа и депутат Мособлдумы.

Вместо старого поля здесь обустроят современное футбольное поле с искусственным газоном по стандартам FIFA. Его оборудуют системой подогрева и освещения. Это позволит спортсменам тренироваться круглый год.

Также в рамках ремонта комплекс «Пушкино» расширят. Строители сделают трибуны, раздевалки, душевые, туалеты и места для сдачи нормативов ГТО.

На осмотр площадки приехали депутат Государственной Думы Сергей Пахомов, глава Пушкинского Максим Красноцветов и депутат Мособлдумы Михаил Ждан.

Ремонт стал возможен в рамках государственной программы Московской области «Спорт Подмосковья». Комплекс в Пушкинском попал в нее благодаря многочисленным обращениям жителей.

Сейчас газон уже демонтировали, систему дренажа обновили, разобрали старые беговые дорожки, вывезли строительный мусор. Рабочие активно укладывают новое покрытие и обустраивают систему водоотведения.

Новый спортивный комплекс будет готов к сентябрю.

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