Глава Пушкинского проверил готовность детской школы искусств в Ивантеевке

Детскую школу искусств в Ивантеевке капитально отремонтируют к декабрю. Ход обновления объекта проверили глава Пушкинского округа и депутат Государственной думы.

Во время ремонта в детской школе искусств перестроят перегородки, обновят внутренние инженерные сети, установят систему видеонаблюдения, капитально отремонтируют фасад и кровлю.

В учреждение закупят оборудование и мебель. После открытия в здании будут заниматься более 600 детей по восьми образовательным программам. Здесь появятся кабинеты и хореографические классы, концертный и выставочный залы.

Ход работ оценили депутат Государственной Думы Сергей Пахомов, глава Пушкинского Максим Красноцветов и депутат Московской областной Думы Михаил Ждан.

Масштабный ремонт детской школы искусств начался благодаря программе по модернизации объектов образования. Ее инициировала партия «Единая Россия». Это одно из четырех учреждений дополнительного образования, которое включили в программу.

Сейчас объект готов на 30%. Работы идут по графику. Передать школу педагогам планируют к декабрю. Для детей учреждение отроется в начале следующего года.

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