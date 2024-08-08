Новую школу в микрорайоне Заветы Ильича в Пушкино откроют в сентябре

Строительство школы на 550 мест завершается в микрорайоне Заветы Ильича в Пушкино. Готовность объекта достигла 87,4%. Открытие запланировано на начало учебного года.

В новой школе осталось завершить остекление, благоустройство, установить освещение и лавочки с урнами. Первого сентября в учебном учреждении прозвенит первый звонок. Ход строительства проверил глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов. Он отметил, что работы ведутся в рамках проекта «Новая школа» партии «Единая Россия».

Напомним, в этом же микрорайоне Заветы Ильича продолжается капремонт школы № 11. Сейчас там благоустраивают территорию, обновляют инженерные системы и завершают чистовую отделку. Строительная готовность здания достигла 78%.

Также ведется капремонт в школе в рабочем поселке Правдинский и в школе № 11 в селе Братовщина. Там завершают отделочные и фасадные работы, монтаж коммунальных систем.

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