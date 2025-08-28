Глава Пушкинского округа рассказал о своих спортивных хобби

Спорт продолжают активно развивать в Пушкинском городском округе. Глава муниципалитета Максим Красноцветов все свободное время тоже посвящает занятиям, направленным на поддержание здорового образа жизни.

Игра в хоккей для Максима Красноцветова — это не только хобби, но и добрая традиция. Минимум раз в неделю глава городского округа вместе с коллегами собираются на тренировку. Она проходит на льду спортивного комплекса «Лидер» в Ивантеевке.

Также Максим Красноцветов посещает тренажерный зал вместе с коллегами, принимает участие в забегах, велогонках и лыжных гонках.

«Спорт — это неотъемлемая составляющая нашей жизни. Это то, что нас заряжает, двигает нас вперед. Поэтому рекомендую всем: занимайтесь спортом. Будьте целенаправленны в этом и добьетесь результатов», — сказал Максим Красноцветов.