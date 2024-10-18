Глава Пушкинского округа проверил производство молочной продукции

Встреча в формате выездной администрации прошла на предприятии «РостАгроКомплекс». На ней совместно с сотрудниками компании обсудили качество водоснабжения и транспортную доступность в Пушкино.

В мероприятии поучаствовали глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов, его заместители, депутат Московской областной думы Михаил Ждан, представители коммунальных служб и ресурсоснабжающих организаций.

«Работники обратили внимание на качество водоснабжения, транспортную доступность, по ряду адресов необходим капитальный ремонт многоквартирных домов. Главный плюс такого формата — удобство для жителей. Благодарю за конструктивный диалог», — сказал Максим Красноцветов.

Вопросы задали почти 40 человек. По ряду ответы дали сразу. Часть взяли в работу или передали профильным специалистам.

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