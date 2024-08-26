Глава Пушкинского округа проверил готовность школ к новому учебному году

Пресс-служба администрации Пушкинского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Пушкинского городского округа

Школы в селе Братовщина и в микрорайоне Заветы Ильича посетил глава Пушкинского городского округа Максим Красноцветов. Он проверил готовность к 1 сентября учреждений, в которых завершают капитальный ремонт.

Готовность капитально ремонтируемых школ в новому учебному году в двух муниципалитетах Пушкино составляет 95%. Ход работ проверил глава округа Максим Красноцветов.

Так, в школах в селе Братовщина и в микрорайоне Заветы Ильича специалисты уже приступили к благоустройству территорий и пусконаладочным работам на инженерных сетях. Все процессы должны закончить к 1 сентября.

«Судя по масштабам проведенных работ, наши ребята будут учиться в комфортных и современных условиях. Спасибо за такой чудесный подарок к 1 сентября!» — сказала жительница Пушкино Лариса Богданова.

Отметим, что фасад и внутренние помещения, инженерные системы и крыши школ обновляют в рамках партийного проекта «Единой России» «Новая школа».

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